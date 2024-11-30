Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Khu Văn phòng, Tòa nhà Hỗn hợp CT4 Vimeco, lô H1, Phường Trung Hoà,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển nguồn hàng

Xây dựng, phát triển quan hệ với CĐT tìm kiếm nguồn dự án bất động sản.

Trực tiếp tham gia vào hoạt động tư vấn phát triển kinh doanh, đàm phán với CĐT để ký kết hợp đồng.

2. Triển khai quản lý bán hàng:

Quản lý chung hoạt động phát triển kinh doanh, và phối hợp xây dựng & điều chỉnh kế hoạch MKT của dự án được giao.

Lập & triển khai kế hoạch kinh doanh cho dự án bất động sản.

Xây dựng cơ chế, chính sách cho Đại lý/SLK

Chịu trách nhiệm chính hoạt động bán hàng của dự án bất động sản.

Chủ trì xây dựng nội dung và tổ chức đào tạo cho Đại lý/SLK/Sale

Chủ động đưa ra những giải pháp bán hàng cho dự án bất động sản.

Làm việc trực tiếp với GDDA/BLĐ: Báo cáo hoạt động, đề xuất triển khai, đốc thúc tạm ứng, phí dịch vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐH/CĐ chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Tài chính hoặc tương đương.

Am hiểu sâu về kinh doanh bất động sản.

Có khả năng tạo lập cấu trúc triển khai dự án BĐS

Có kinh nghiệm quản lý lực lượng bán hàn

Có khả năng MKT, phối hợp MKT để triển khai bán hàng cho dự án

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng: Powerpoint, excel, word, email.

Phân tích và tổng hợp

Xây dựng và thiết lập, duy trì các mối quan hệ

Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

Tối thiểu 2 năm làm tại vị trí tương đương tại các chủ đầu tư, hoặc công ty dịch vụ bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Trao đổi trực tiếp

Hoa hồng dự án: theo % dự án triển khai.

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định

Bảo hiểm xã hội: Theo quy định chung công ty.

Chính sách phúc lợi tốt: du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

Tham gia các sự kiện công ty: 20/10; 8/3; Trung thu, tiệc cuối năm, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin