Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý gian hàng Shopee Mall. TiktokShop, Affiliates (tiếp thị liên kết),... thị trường ĐNÁ;

- R&D sản phẩm mới, theo dõi đối thủ;

- Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông, MKT và triển khai các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT;

- Cài đặt và tối ưu quảng cáo: Tối ưu sàn, SEO, chạy Ads;

- Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn;

- Xử lý các đơn hàng, CSKH, giải quyết khiếu nại;

- Lên kế hoạch làm việc, doanh thu và báo cáo tiến độ;

- Làm công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (nắm rõ các đầu việc, không giới hạn ngành hàng)

- Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế;

- Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh;

- Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương - Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VND + thưởng doanh số + phụ cấp ( Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VND) - Phụ cấp ăn theo ca - Thưởng KPIs 2. Phúc lợi - Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN - Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty - Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop của công ty - Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),.. - Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

