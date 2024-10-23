Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý gian hàng Shopee Mall. TiktokShop, Affiliates (tiếp thị liên kết),... thị trường ĐNÁ;
- R&D sản phẩm mới, theo dõi đối thủ;
- Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông, MKT và triển khai các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT;
- Cài đặt và tối ưu quảng cáo: Tối ưu sàn, SEO, chạy Ads;
- Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn;
- Xử lý các đơn hàng, CSKH, giải quyết khiếu nại;
- Lên kế hoạch làm việc, doanh thu và báo cáo tiến độ;
- Làm công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương (nắm rõ các đầu việc, không giới hạn ngành hàng)
- Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế;
- Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh;
- Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương - Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VND + thưởng doanh số + phụ cấp ( Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 VND) - Phụ cấp ăn theo ca - Thưởng KPIs 2. Phúc lợi - Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN - Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty - Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop của công ty - Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),.. - Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng
1. Tiền lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1, tầng 5, phòng 501, BCC Roman Plaza, Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

