Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
- Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Quản lý gian hàng Shopee Mall. TiktokShop, Affiliates (tiếp thị liên kết),... thị trường ĐNÁ;
- R&D sản phẩm mới, theo dõi đối thủ;
- Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông, MKT và triển khai các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT;
- Cài đặt và tối ưu quảng cáo: Tối ưu sàn, SEO, chạy Ads;
- Tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn;
- Xử lý các đơn hàng, CSKH, giải quyết khiếu nại;
- Lên kế hoạch làm việc, doanh thu và báo cáo tiến độ;
- Làm công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, là một lợi thế;
- Có kỹ năng excel, word cơ bản, tháo tác máy tính nhanh;
- Chăm chỉ, cầu tiến, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
1. Tiền lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI