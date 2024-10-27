Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

- Quản lý vận hành các hoạt động tại kho, đảm bảo các chỉ số vận hành theo tiêu chuẩn quy định: bao gôm thời gian bàn giao đúng hạn sang đvvc...

- Giám sát và điều phối nhân sự đảm bảo kiểm kê số lượng hàng xuất, nhập, tồn chuẩn chính xác

- Quản lý điều phối nhân sự các vị trí bộ phận: bộ phận nhặt hàng, đóng gói, hàng hoàn hủy

- Đầu mối làm việc với các bên ĐVVC

- Đào tạo nhân sự , đánh giá năng lực của nhân sự bộ phận kho

- Có năng lực xây dựng quy trình vận hành kho, cơ chế bộ phận kho phù hợp

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Sức khỏe tốt, độ tuổi 25 – 40.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý kho, hoặc vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm quản kho sàn TMĐT, có năng lực vận hành tối thiểu 3000 đơn/1 ngày

- Biết sử dụng các phần mềm quản lí, tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương cứng 12.000.000-15.000.000đ + Thưởng lương trách nhiệm 3.000.000đ - Được tham gia đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước, - Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty - Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, liên hoan, sự kiện, year end party,... - Hưởng ưu đãi mua hàng cho nhân sự.

-Địa chỉ: Ngõ 285 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

