Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty TNHH Kim Sa Group

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quản lý vận hành các hoạt động tại kho, đảm bảo các chỉ số vận hành theo tiêu chuẩn quy định: bao gôm thời gian bàn giao đúng hạn sang đvvc...
- Giám sát và điều phối nhân sự đảm bảo kiểm kê số lượng hàng xuất, nhập, tồn chuẩn chính xác
- Quản lý điều phối nhân sự các vị trí bộ phận: bộ phận nhặt hàng, đóng gói, hàng hoàn hủy
- Đầu mối làm việc với các bên ĐVVC
- Đào tạo nhân sự , đánh giá năng lực của nhân sự bộ phận kho
- Có năng lực xây dựng quy trình vận hành kho, cơ chế bộ phận kho phù hợp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Sức khỏe tốt, độ tuổi 25 – 40.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý kho, hoặc vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm quản kho sàn TMĐT, có năng lực vận hành tối thiểu 3000 đơn/1 ngày
- Biết sử dụng các phần mềm quản lí, tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương cứng 12.000.000-15.000.000đ + Thưởng lương trách nhiệm 3.000.000đ - Được tham gia đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước, - Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty - Tham gia các hoạt động của công ty: sinh nhật, liên hoan, sự kiện, year end party,... - Hưởng ưu đãi mua hàng cho nhân sự.
- Mức lương : Lương cứng 12.000.000-15.000.000đ + Thưởng lương trách nhiệm 3.000.000đ
-Địa chỉ: Ngõ 285 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Công Ty TNHH Kim Sa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

