Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mesa Plaza - 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1

Vị trí Trợ lý Quản lý nhà hàng - Nhà Hàng Lẩu MK Restaurants

1. Công viêc chính:

Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên làm việc theo đúng quy trình, tiêu chuẩn

Đề xuất ý kiến về các chương trình đào tạo, quản lý nhân viên cho quản lý khi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nhân sự nhà hàng

Lên lịch làm việc và phân công công việc cho trưởng ca

Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng khi QLNH vắng mặt

Hỗ trợ QLNH đánh giá kết quả làm việc và năng lực của từng nhân viên theo định kỳ hàng tháng

Theo dõi và quản lý doanh thu hàng ngày

Kiểm soát hàng hóa trong ca làm việc: nhập vào, bán ra, hàng hủy, hàng tồn,...

Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng

Giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của nhà hàng

Tổ chức việc theo dõi, đánh giá sự thỏa mãn của khách theo định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

2. Thời gian làm việc: Xoay ca theo 2 khung giờ 9h-19h hoặc 12h-22h (nghỉ ca 2h tại nhà hàng), T2-CN, nghỉ 05 ngày/ 4tuần (từ ngày thứ 2 đến thứ 6; không nghỉ các ngày thứ 7, CN, lễ Tết)

3. Địa điểm làm việc:

Vincom Center, 70-72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

Mesa Plaza - 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phục vụ khách hàng, đặc biệt được đào tạo chuyên môn về kiến thức quản lý Nhà hàng khách sạn

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Hiểu các kiến thức về VSATTP

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

Có năng lực giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng Tiếng Anh là lợi thế

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point)

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian

Kỹ năng làm việc nhóm

- Hưởng 85% lương cơ bản + 100% phụ cấp trong thời gian thử việc.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng mọi quyền lợi theo Luật Lao động (Đối với vị trí Full-time)

- Lương Tháng 13, Quà các dịp Lễ, Tết, quà sinh nhật, chế độ thai sản, hiếu, hỉ, ...

- Nhân 2 lương khi làm việc vào các dịp Lễ, Tết + 1 ngày nghỉ bù

- Được công ty trang bị đầy đủ đồng phục, công cụ cần thiết cho công việc

- Được đào tạo chuyên môn chuẩn quốc tế

