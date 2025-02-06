Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
- Hồ Chí Minh: Mesa Plaza
- 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Vị trí Trợ lý Quản lý nhà hàng - Nhà Hàng Lẩu MK Restaurants
1. Công viêc chính:
Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên làm việc theo đúng quy trình, tiêu chuẩn
Đề xuất ý kiến về các chương trình đào tạo, quản lý nhân viên cho quản lý khi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nhân sự nhà hàng
Lên lịch làm việc và phân công công việc cho trưởng ca
Điều phối toàn bộ hoạt động của nhà hàng khi QLNH vắng mặt
Hỗ trợ QLNH đánh giá kết quả làm việc và năng lực của từng nhân viên theo định kỳ hàng tháng
Theo dõi và quản lý doanh thu hàng ngày
Kiểm soát hàng hóa trong ca làm việc: nhập vào, bán ra, hàng hủy, hàng tồn,...
Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của nhà hàng
Tổ chức việc theo dõi, đánh giá sự thỏa mãn của khách theo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
2. Thời gian làm việc: Xoay ca theo 2 khung giờ 9h-19h hoặc 12h-22h (nghỉ ca 2h tại nhà hàng), T2-CN, nghỉ 05 ngày/ 4tuần (từ ngày thứ 2 đến thứ 6; không nghỉ các ngày thứ 7, CN, lễ Tết)
3. Địa điểm làm việc:
Vincom Center, 70-72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM
Mesa Plaza - 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Hiểu các kiến thức về VSATTP
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
Có năng lực giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng Tiếng Anh là lợi thế
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point)
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 85% lương cơ bản + 100% phụ cấp trong thời gian thử việc.
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng mọi quyền lợi theo Luật Lao động (Đối với vị trí Full-time)
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Lương Tháng 13, Quà các dịp Lễ, Tết, quà sinh nhật, chế độ thai sản, hiếu, hỉ, ...
Lương Tháng 13, Quà các dịp Lễ, Tết
- Nhân 2 lương khi làm việc vào các dịp Lễ, Tết + 1 ngày nghỉ bù
Nhân 2 lương
dịp Lễ, Tết + 1 ngày nghỉ bù
- Được công ty trang bị đầy đủ đồng phục, công cụ cần thiết cho công việc
- Được đào tạo chuyên môn chuẩn quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
