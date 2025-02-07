Tuyển Quản lý CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Quản lý, điều phối và vận hành kho hàng của Công ty ở HCM

Tiếp nhận thông tin và làm các thủ tục về Xuất Nhập hàng

Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình Xuất – Nhập hàng

Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho (hiệu quả sử dụng mặt bằng, quản lý tồn kho, nhân công, hiệu suất xử lý đơn hàng, tỷ lệ hủy hàng....)

Quản lý, sắp xếp nhân sự ở bộ phận kho bao gồm:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc cho bộ phận kho.

+ Xây dựng, tái bố trí, triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý kho (5S, an toàn, xuất nhập, quy trình, tiêu chuẩn, nhận diện, ...) đào tạo và huấn luyện nhân sự thực hiện

Đảm bảo tính chính xác về số liệu kho 100%

Đo lường và báo cáo các chỉ số của kho về Nhập-Xuất-Tồn, vận chuyển, nhân sự.... qua đó đề xuất những cải tiến cho bộ phận kho

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.