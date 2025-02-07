Tuyển Quản lý CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho 8, Hẻm 2, Đường Thủy Lợi, Phước Long A, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý, điều phối và vận hành kho hàng của Công ty ở HCM
Tiếp nhận thông tin và làm các thủ tục về Xuất Nhập hàng
Theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình Xuất – Nhập hàng
Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho (hiệu quả sử dụng mặt bằng, quản lý tồn kho, nhân công, hiệu suất xử lý đơn hàng, tỷ lệ hủy hàng....)
Quản lý, sắp xếp nhân sự ở bộ phận kho bao gồm:
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc cho bộ phận kho.
+ Xây dựng, tái bố trí, triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý kho (5S, an toàn, xuất nhập, quy trình, tiêu chuẩn, nhận diện, ...) đào tạo và huấn luyện nhân sự thực hiện
Đảm bảo tính chính xác về số liệu kho 100%
Đo lường và báo cáo các chỉ số của kho về Nhập-Xuất-Tồn, vận chuyển, nhân sự.... qua đó đề xuất những cải tiến cho bộ phận kho
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản: 9.000.000 - 10.000.000 vnđ/tháng + Phụ cấp ăn trưa + Chuyên cần + Thưởng (Thu nhập 11.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58TT5 Khu đô thị VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

