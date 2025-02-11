Tuyển Quản lý Hisense Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 131 - 129, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

• Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo cho sản phẩm điều hòa (máy điều hòa gia dụng & công nghiệp)

• Biên soạn tài liệu đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên bán hàng.

• Tổ chức các buổi hội thảo, và đào tạo.

• Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đưa ra các cải tiến cần thiết.

• Hợp tác với các bộ phận nội bộ để xác định nhu cầu đào tạo của tổ chức.

• Theo dõi và quản lý ngân sách đào tạo.

• Giúp phát triển môi trường học tập tích cực trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc phát triển sản phẩm công nghệ.

• Kiến thức vững về sản phẩm điều hòa không khí.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành điện lạnh hoặc hàng gia dụng.

• Có năng lực xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp và khách hàng.

• Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Phúc Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

