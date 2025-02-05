Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215A1

- 2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Lập kế hoạch & chiến lược thu mua
Xây dựng chiến lược thu mua phù hợp với nhu cầu vận hành của chuỗi nhà hàng.
Phối hợp với các phòng ban (Bếp, Kho, Tài chính, Vận hành) để xác định nhu cầu nguyên vật liệu, thực phẩm.
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng theo tiêu chí giá cả, chất lượng, độ tin cậy.
Giám sát quy trình nhập hàng, đảm bảo nguyên liệu đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng để kiểm tra, đánh giá định kỳ các nhà cung cấp.
Theo dõi tồn kho, dự báo nhu cầu để đặt hàng kịp thời, tránh lãng phí hoặc thiếu hụt nguyên vật liệu.
Xây dựng chính sách thu mua hợp lý, đảm bảo tối ưu chi phí mà vẫn duy trì chất lượng.
Phân tích dữ liệu thu mua, báo cáo tình hình chi phí, lợi nhuận để đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên thu mua nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
Phân công công việc hợp lý, đảm bảo đội ngũ vận hành hiệu quả và đạt mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Xây dựng quy trình làm việc tiêu chuẩn, hướng dẫn nhân viên thực hiện các bước thu mua chuyên nghiệp.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đưa ra các đề xuất cải thiện và phát triển đội ngũ.
Báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng cho cấp trên. Và các báo cáo liên quan đến công việc phụ trách.
Hỗ trợ đồng nghiệp, các bộ phận khác các hồ sơ, chứng từ,... có liên quan đến công việc phụ trách
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Chuỗi cung ứng, Thực phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua, chuỗi cung ứng, đặc biệt trong ngành F&B hoặc bán lẻ.
Hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu.
Kinh nghiệm đàm phán hợp đồng, quản lý nhà cung cấp và tối ưu hóa chi phí thu mua.
Kỹ năng đàm phán tốt: Làm việc hiệu quả với nhà cung cấp để đạt được giá cả và điều kiện tốt nhất.
Kỹ năng phân tích & quản lý dữ liệu: Đánh giá xu hướng giá cả, tối ưu ngân sách thu mua.
Khả năng lập kế hoạch & quản lý rủi ro: Dự đoán biến động thị trường, đảm bảo nguồn cung ổn định.
Kỹ năng làm việc nhóm & phối hợp liên phòng ban: Đảm bảo sự đồng bộ giữa thu mua, kho vận và vận hành nhà hàng.
Hiểu biết về pháp lý & hợp đồng: Nắm vững các điều khoản thương mại, hợp đồng và quy định pháp luật về thu mua thực phẩm.
Kỹ năng lãnh đạo & quản lý nhân sự: Hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ thu mua.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật được thưởng tiền.
- Có 12 ngày phép năm, tham gia BHXH theo quy định của Luật Lao động
- Mỗi quý sẽ có 3 voucher (trị giá 300.000đ được sử dụng trong các nhà hàng của công ty)
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho nhân viên
- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.
- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

