Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 Nguyen Dinh Chieu, P4, Q.3, TPHCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm đảm bảo các nhân viên Spa có năng lực và thành thạo trong tất cả nhiệm vụ của họ và trong các hoạt động hàng ngày nhằm đáp ứng được mục tiêu và tiêu chuẩn của Spa.

QUAN HỆ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Đảm bảo rằng tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đúng giờ với đồng phục đúng kiểu và thẻ tên vào bất cứ lúc nào.

Hỗ trợ việc xây dựng một đội ngũ nhân viên có năng lực bằng cách nỗ lực duy trì tiêu chuẩn xuất sắc.

Tiến hành đánh giá nhân viên cho tất cả các vị trí trong spa, xem xét hoạt động hiện tại và chỉ ra những lĩnh vực cần phát triển thêm và làm tốt hơn.

Kết hợp với phòng Nhân sự, phỏng vấn các nhân viên tiềm năng mới.

Giám sát các chương trình định hướng phòng ban cho nhân viên mới. Thực hiện các khóa đào tạo cho nhân viên mới và khóa cập nhật/bồi dưỡng thường xuyên cho nhân viên hiện tại.

Đưa ra đề xuất và khuyến nghị cho quản lý về các ý tưởng cải tiến việc hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của spa.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ, mỹ phẩm, thời trang.

Có khả năng nắm bắt tầm nhìn, tư duy chiến lược.

Kỷ năng lập kế hoặc chiến lược, lập ngân sách.

Sử dụng thành thạo (internet, email, web), sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng như word, excel,...

Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

Ngoại hình ưa nhìn

Am hiểu về mỹ phẩm, kỹ năng quản lý & đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện tại Trinh Mỹ Spa, thì khi bạn trở thành thành viên của chúng tôi ngoài việc bạn sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập tương xứng với năng lực bản thân bạn còn được hưởng các quyền lợi như sau:

Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến với công ty.

Được xét tăng lương 01 năm/lần hoặc thưởng nóng (nếu đạt thành tích tốt)

Có cơ hội thăng tiến.

Được tự do thể hiện năng lực và được công ty tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

