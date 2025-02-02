Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 272 đường 3/2 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo kết quả kinh doanh đột xuất hoặc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên tại ngành làm đẹp hoặc liên quan
- Ngoại hình dễ nhìn, sức khoẻ tốt, giọng nói dễ nghe.
- Có kỹ năng quản lý nhân sự, giải quyết vấn đề, tư vấn, gắn kết đội nhóm...
- Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, biết cách xử lý tình huống, có trách nhiệm trong công việc.
- Máu lửa, nhiệt huyết, yêu thích ngàng thẩm mỹ, làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ cấp + % Doanh số + Thưởng (Tổng Thu nhập từ 5000$ - 10000$)
- Môi trường làm việc team work, tốc độ, linh hoạt, chủ động, trẻ trung, học tập...
- Được hưởng đầy đủ chế độ lương tháng 13, Thưởng Sinh nhật, team building, outing...
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 176, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

