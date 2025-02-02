Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 272 đường 3/2 quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo kết quả kinh doanh đột xuất hoặc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên tại ngành làm đẹp hoặc liên quan

- Ngoại hình dễ nhìn, sức khoẻ tốt, giọng nói dễ nghe.

- Có kỹ năng quản lý nhân sự, giải quyết vấn đề, tư vấn, gắn kết đội nhóm...

- Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, biết cách xử lý tình huống, có trách nhiệm trong công việc.

- Máu lửa, nhiệt huyết, yêu thích ngàng thẩm mỹ, làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ cấp + % Doanh số + Thưởng (Tổng Thu nhập từ 5000$ - 10000$)

- Môi trường làm việc team work, tốc độ, linh hoạt, chủ động, trẻ trung, học tập...

- Được hưởng đầy đủ chế độ lương tháng 13, Thưởng Sinh nhật, team building, outing...

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

