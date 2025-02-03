Tuyển Quản lý Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý tổng thể toàn bộ hoạt động để đảm bảo dự án được hoạt động một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
Thiết lập, giám sát, đảm bảo vận hành và bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn toàn bộ hệ thống kỹ thuật các tòa nhà, Trung tâm thương mại, các khu phức hợp, khu văn phòng, chung cư, Condotel, tòa nhà văn phòng, nhà máy... tùy theo ngành nghề và tài sản là khách hàng của Công ty.
Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật, M&E, bảo trì bảo dưỡng, quản lý vật chất và vận hành tòa nhà cho các khách hàng và Chủ đầu tư.
Lập ngân sách OPEX và CAPEX cho dự án.
Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng ngày và định kỳ, quản lý đội ngũ kỹ thuật và quản lý tòa nhà, bộ phận Dịch vụ ngay tại site.
Chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu quả công việc theo tiêu chuần vận hành.
Tạo ảnh hưởng hiệu quả trong công tác truyền đạt thông tin một cách hiệu quả tới các trưởng bộ phận, nhân viên và các đối tác làm việc khác.
Ban hành/ cập nhật/ sửa đổi các chính sách và quy trình làm việc dưới sự hướng dẫn của Giám Đốc Điều Hành.
Đảm bảo các yêu cầu/ nhu cầu về dịch vụ từ Cư dân / khách thuê, nhân viên và bộ phận quản lý đều được giải quyết và được phản hồi kịp thời.
Hoạch định, điều chỉnh và quản lý chương trình Quản Lý tòa nhà.
Tiến hành kiểm tra hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng để đảm bảo rằng Dự án thực hiện đúng theo các điều luật có liên quan đến vấn đề an toàn và phòng chống cháy nổ.
Đại diện cho Chủ đầu tư trong mọi tình huống và giải quyết với Chính quyền cũng như các cá nhân có tác động và mối quan tâm đến vấn đề quản lý chung của dự án.
Giao dịch với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các dịch vụ / sản phẩm được cung cấp chuyên nghiệp và đúng lúc.
Đảm bảo rằng các báo cáo tài chính và báo cáo quản lý hàng tháng / hàng quý / hàng năm phải được chuẩn bị và báo cáo đúng thời hạn.
Giải quyết các khiếu nại của Cư dân/ khách thuê nhà một cách nhanh chóng và hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 27 – 45, Tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ QLVH và PCCC
Ưu tiên Nam
Có kinh nghiệm quản lý tại các dự án BĐS (tòa nhà, chung cư, khu biệt thự...)
Có kỹ năng quản lý, vận hành tốt và hiệu quả các dự án BĐS, hiểu biết về các văn bản Luật liên quan đến quản lý BĐS
Trung thực, chăm chỉ, biết xử lý tình huống và ứng biến
Tin học văn phòng, ngoại ngữ giao tiếp, đọc bản vẽ kỹ thuật, Autocad

Tại Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 20 – 25tr/tháng
Các chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, phép năm, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỉ, lễ, Tết...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Taisei VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L07-02, tầng 07, TTTM GIGAMALL , 240-242 Kha Vạn Cân ( Phạm Văn Đồng), Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

