Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 31 anthena, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Quản lý các kênh social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)

Tương tác với khách hàng, xử lý phản hồi, quản lý fanpage

Làm việc với KOLs, Influencer để hợp tác quảng bá

Phối hợp với Content & Designer để triển khai chiến dịch trên MXH

Hiểu về social trends,

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm làm việc với KOLs

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, hoạt động ngoại khoá cùng công ty 1 năm 2 - 3 lần

- Được đóng BHXH sau thời gian thử việc

- Chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

