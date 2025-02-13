Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L7
- 31 anthena, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý các kênh social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)
Tương tác với khách hàng, xử lý phản hồi, quản lý fanpage
Làm việc với KOLs, Influencer để hợp tác quảng bá
Phối hợp với Content & Designer để triển khai chiến dịch trên MXH
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu về social trends,
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm làm việc với KOLs
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì
- Du lịch, hoạt động ngoại khoá cùng công ty 1 năm 2 - 3 lần
- Được đóng BHXH sau thời gian thử việc
- Chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC NỘI THẤT
