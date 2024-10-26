Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

Quản trị cấu hình các thiết bị mạng như router , switch , load balancer. Quản trị , giám sát hoạt động của hệ thống network bao gồm : LAN , WAN và Network DC/DR , GCP Cloud. Tham gia xử lý sự cố liên quan đến network. Hỗ trợ phát triển network theo yêu của ngân hàng. Xây dựng tài liệu hệ thống Network. Quản lý các tài sản liên quan đến Network. Tham gia xây dựng các chính sách, qui trình và hệ thống liên quan đến hoạt động của phòng/ bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất. Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao. Làm việc theo sự phân công và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối và lãnh đạo Ngân hàng

Công việc hàng ngày:

Giám sát đảm bảo hệ thống network hoạt động liên tục 24/7. Tham giả xử lý , khắc phục sự cố liên quan đến network. Xây dựng báo cáo về network định kỳ. Tham gia triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng mạng. Thực hiện các yêu cầu thay đối với network.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông. Sử dụng thành thạo các giao thức switching , routing. Đã hoàn thành các lớp học chứng chỉ quốc tế như CCNA,MCSA. Có chứng chỉ về mạng như CCNA, CCNP hay chứng chỉ về Cloud như AWS, GCP, Azure là một lợi thế. Có kinh nghiệm vận hành , triển khai network. Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng xử lý sự cố. Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, viết báo cáo. Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ý thức kỷ luật tốt. Trung thực, thận trọng, khách quan trong thực hiện công việc. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

