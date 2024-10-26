Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Quản trị cấu hình các thiết bị mạng như router , switch , load balancer. Quản trị , giám sát hoạt động của hệ thống network bao gồm : LAN , WAN và Network DC/DR , GCP Cloud. Tham gia xử lý sự cố liên quan đến network. Hỗ trợ phát triển network theo yêu của ngân hàng. Xây dựng tài liệu hệ thống Network. Quản lý các tài sản liên quan đến Network. Tham gia xây dựng các chính sách, qui trình và hệ thống liên quan đến hoạt động của phòng/ bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất. Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao. Làm việc theo sự phân công và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối và lãnh đạo Ngân hàng
Quản trị cấu hình các thiết bị mạng như router , switch , load balancer.
Quản trị , giám sát hoạt động của hệ thống network bao gồm : LAN , WAN và Network DC/DR , GCP Cloud.
Tham gia xử lý sự cố liên quan đến network.
Hỗ trợ phát triển network theo yêu của ngân hàng.
Xây dựng tài liệu hệ thống Network.
Quản lý các tài sản liên quan đến Network.
Tham gia xây dựng các chính sách, qui trình và hệ thống liên quan đến hoạt động của phòng/ bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất.
Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn.
Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao.
Làm việc theo sự phân công và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối và lãnh đạo Ngân hàng
Công việc hàng ngày:
Giám sát đảm bảo hệ thống network hoạt động liên tục 24/7. Tham giả xử lý , khắc phục sự cố liên quan đến network. Xây dựng báo cáo về network định kỳ. Tham gia triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng mạng. Thực hiện các yêu cầu thay đối với network.
Giám sát đảm bảo hệ thống network hoạt động liên tục 24/7.
Tham giả xử lý , khắc phục sự cố liên quan đến network.
Xây dựng báo cáo về network định kỳ.
Tham gia triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng mạng.
Thực hiện các yêu cầu thay đối với network.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông. Sử dụng thành thạo các giao thức switching , routing. Đã hoàn thành các lớp học chứng chỉ quốc tế như CCNA,MCSA. Có chứng chỉ về mạng như CCNA, CCNP hay chứng chỉ về Cloud như AWS, GCP, Azure là một lợi thế. Có kinh nghiệm vận hành , triển khai network. Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng xử lý sự cố. Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, viết báo cáo. Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ý thức kỷ luật tốt. Trung thực, thận trọng, khách quan trong thực hiện công việc. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.
Sử dụng thành thạo các giao thức switching , routing.
Đã hoàn thành các lớp học chứng chỉ quốc tế như CCNA,MCSA.
Có chứng chỉ về mạng như CCNA, CCNP hay chứng chỉ về Cloud như AWS, GCP, Azure là một lợi thế.
Có kinh nghiệm vận hành , triển khai network.
Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng xử lý sự cố.
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, viết báo cáo.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ý thức kỷ luật tốt. Trung thực, thận trọng, khách quan trong thực hiện công việc.
Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job231970
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần MK Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần MK Vision
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu HBR Holdings
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Poly Educational Service Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Poly Educational Service Co., Ltd
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty CP cọc và xây dựng FECON
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm