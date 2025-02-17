Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

* Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất

* Tổ chức, bố trí nhân sự làm việc đáp ứng yêu cầu sản xuất

* Quản lý sản xuất theo line

* Lập kế hoạch sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Giới tính: Nam/Nữ

* Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

* Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lại ( chấp nhận sinh viên mới ra trường)

* Kỹ năng khác: Ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm

Quyền lợi

* Lương: 7 - 12 triệu/tháng

* Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH các đãi ngộ khác theo đúng luật của pháp luật Việt Nam, luật lao động.

* Triển vọng: Có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, nâng lương hàng năm.

* Lương: Thỏa thuận

Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin