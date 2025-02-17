Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
* Kiểm tra và giám sát quá trình sản xuất
* Tổ chức, bố trí nhân sự làm việc đáp ứng yêu cầu sản xuất
* Quản lý sản xuất theo line
* Lập kế hoạch sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Giới tính: Nam/Nữ
* Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
* Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lại ( chấp nhận sinh viên mới ra trường)
* Kỹ năng khác: Ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm
Quyền lợi
* Lương: 7 - 12 triệu/tháng
* Được hưởng đầy đủ chính sách về lương, BHYT, BHXH các đãi ngộ khác theo đúng luật của pháp luật Việt Nam, luật lao động.
* Triển vọng: Có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, nâng lương hàng năm.
Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì
