Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Đảm bảo chất lượng bữa ăn

Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào

Kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình

Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ khách hàng

Quản lý hàng hóa

Đảm bảo hàng hóa được nhập đúng, đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu

Trực tiếp kiểm tra NVL mua vào về chất lượng, số lượng

Nhận phiếu yêu cầu xuất hàng của nhân viên từ kho, kiểm tra số lượng hàng tồn và ký vào phiếu

Tổ chức các khu vực sắp xếp NVL, thực phẩm và hướng dẫn cho nhân viên đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình bếp một chiều

Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để NVL ít nhất 1-2 lần/ ngày

Đảm bảo đúng các nguyên tắc về mua hàng, xuất hàng, thanh toán

Thực hiện quản lý foodcosting với các loại NVL của bếp theo tiêu chuẩn định mức

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Chịu trách nhiệm về các tài sản của công ty, đề xuất cung cấp tài sản và bổ sung công cụ theo nhu cầu của các bếp

Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng

Xử lý các t/h hư hỏng, mất mát CCDC và báo cáo sửa chữa

Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung

Đào tạo và hướng dẫn về quy trình sử dụng và bảo quản tài sản, công cụ cho nhân viên

Quản lý nhân sự

Đề xuất tuyển dụng nhân viên cho bếp

Trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên

Đánh giá nhân viên thử việc

Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo quy trình nghiệp vụ bếp

Đánh giá hiệu quả và năng lực nhân viên

Điều hành hoạt động

Sắp xếp lịch làm việc và bố trí công việc cho nhân viên phù hợp

Giải quyết các sự việc phát sinh hàng ngày

Điều động nhân viên thực hiện công việc

Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp nghề trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm,quản lý kinh tế, quản lý nhà hàng/ khách sạn

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý bếp ăn từ 700 suất/ ngày

Sức khỏe tốt, siêng năng, nhiệt tình, tâm huyết, sạch sẽ, trách nhiệm

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)

- Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng

- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin