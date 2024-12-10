Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đảm bảo chất lượng bữa ăn
Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào
Kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình
Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ khách hàng
Quản lý hàng hóa
Đảm bảo hàng hóa được nhập đúng, đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu
Trực tiếp kiểm tra NVL mua vào về chất lượng, số lượng
Nhận phiếu yêu cầu xuất hàng của nhân viên từ kho, kiểm tra số lượng hàng tồn và ký vào phiếu
Tổ chức các khu vực sắp xếp NVL, thực phẩm và hướng dẫn cho nhân viên đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình bếp một chiều
Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để NVL ít nhất 1-2 lần/ ngày
Đảm bảo đúng các nguyên tắc về mua hàng, xuất hàng, thanh toán
Thực hiện quản lý foodcosting với các loại NVL của bếp theo tiêu chuẩn định mức
Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ
Chịu trách nhiệm về các tài sản của công ty, đề xuất cung cấp tài sản và bổ sung công cụ theo nhu cầu của các bếp
Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng
Xử lý các t/h hư hỏng, mất mát CCDC và báo cáo sửa chữa
Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung
Đào tạo và hướng dẫn về quy trình sử dụng và bảo quản tài sản, công cụ cho nhân viên
Quản lý nhân sự
Đề xuất tuyển dụng nhân viên cho bếp
Trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên
Đánh giá nhân viên thử việc
Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo quy trình nghiệp vụ bếp
Đánh giá hiệu quả và năng lực nhân viên
Điều hành hoạt động
Sắp xếp lịch làm việc và bố trí công việc cho nhân viên phù hợp
Giải quyết các sự việc phát sinh hàng ngày
Điều động nhân viên thực hiện công việc
Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp nghề trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm,quản lý kinh tế, quản lý nhà hàng/ khách sạn
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý bếp ăn từ 700 suất/ ngày
Sức khỏe tốt, siêng năng, nhiệt tình, tâm huyết, sạch sẽ, trách nhiệm

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)
- Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng
- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

