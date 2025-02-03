Tuyển Quản lý Công Ty TNHH HALO Mold Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH HALO Mold Tech
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.
- Setup phòng Chất lượng: chức năng, nhiệm vụ theo mục tiêu chung của Công ty.
- Thiết lập hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.
- Tổ chức, vận hành công tác kiểm soát chất lượng NVL đầu vào, trong công đoạn sản xuất và chất lượng công đoạn kiểm tra trước khi giao hàng.
- Phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ của NCC như thanh tra, đánh giá định kỳ.
- Xử lý các báo cáo bất thường về chất lượng sản phẩm, thảo luận lên phương án, đối sách cải tiến phòng ngừa tái phát lỗi.
- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, phương pháp kiểm tra NVL, hàng hoá in/out.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho việc khách hàng audit, tham gia công tác đối ứng khách hàng.
- Quản lý và phân bổ công việc cho nhân viên trong bộ phận, kiểm soát chất lượng và tiến độ làm việc của nhân viên, hướng dẫn/ kèm cặp nhân viên.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH HALO Mold Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HALO Mold Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
