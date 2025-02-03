Tuyển Quản lý Công Ty TNHH HALO Mold Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.

- Setup phòng Chất lượng: chức năng, nhiệm vụ theo mục tiêu chung của Công ty.

- Thiết lập hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.

- Tổ chức, vận hành công tác kiểm soát chất lượng NVL đầu vào, trong công đoạn sản xuất và chất lượng công đoạn kiểm tra trước khi giao hàng.

- Phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ của NCC như thanh tra, đánh giá định kỳ.

- Xử lý các báo cáo bất thường về chất lượng sản phẩm, thảo luận lên phương án, đối sách cải tiến phòng ngừa tái phát lỗi.

- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, phương pháp kiểm tra NVL, hàng hoá in/out.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong Công ty.

- Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho việc khách hàng audit, tham gia công tác đối ứng khách hàng.

- Quản lý và phân bổ công việc cho nhân viên trong bộ phận, kiểm soát chất lượng và tiến độ làm việc của nhân viên, hướng dẫn/ kèm cặp nhân viên.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo