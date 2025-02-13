Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lập kế hoạch mua hàng cho nhà máy.
Quản lý hàng hóa tồn kho.
Tìm các nhà cung cấp tiềm năng.
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về mua hàng nhà máy sản xuất.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức việc xuất nhập hàng.
Có kiến thức về cơ khí là điểm cộng.
Có kỹ năng đàm phán.
Sử dụng hệ thống ERP là điểm cộng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức việc xuất nhập hàng.
Có kiến thức về cơ khí là điểm cộng.
Có kỹ năng đàm phán.
Sử dụng hệ thống ERP là điểm cộng.
Tại CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong tập đoàn đa quốc gia.
Cơ hội được trainning trực tiếp tại Châu Âu.
Gặp các đối tác tại Trung Quốc, Ấn Độ,...
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết.
Cơ hội được trainning trực tiếp tại Châu Âu.
Gặp các đối tác tại Trung Quốc, Ấn Độ,...
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI