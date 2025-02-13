Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch mua hàng cho nhà máy.

Quản lý hàng hóa tồn kho.

Tìm các nhà cung cấp tiềm năng.

Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về mua hàng nhà máy sản xuất.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức việc xuất nhập hàng.

Có kiến thức về cơ khí là điểm cộng.

Có kỹ năng đàm phán.

Sử dụng hệ thống ERP là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong tập đoàn đa quốc gia.

Cơ hội được trainning trực tiếp tại Châu Âu.

Gặp các đối tác tại Trung Quốc, Ấn Độ,...

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOADING SYSTEMS APAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin