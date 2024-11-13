Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm lập trình front-end

Thành thạo, hiểu biết sâu rộng HTML/HTML5, CSS/CSS3,

Javascript,Jquery, Bootstrap

Có kinh nghiệm một trong các framework sau React.js,Vue.js, .NET MVC

Hiểu biết về webservice SOAP/Restful.

Có kiến thức về các IDE phát triển và các tool quản lý source code, quản lý công việc. (CI/CD: Jenkin, GIT, ANT)- Hiểu biết về các ứng dụng thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực upto 20tr

Phụ cấp onsite, đi lại, ăn trưa, đi lại.....

Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc

BHXH, BHTN, du lịch 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kì 1 lần/năm

Xét tăng lương 2 lần/năm

Happy time thứ 4 hàng tuần

Teambuiding 1 lần/tháng

Môi trường chuyên nghiệp, chế độ thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin