Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm lập trình front-end
Thành thạo, hiểu biết sâu rộng HTML/HTML5, CSS/CSS3,
Javascript,Jquery, Bootstrap
Có kinh nghiệm một trong các framework sau React.js,Vue.js, .NET MVC
Hiểu biết về webservice SOAP/Restful.
Có kiến thức về các IDE phát triển và các tool quản lý source code, quản lý công việc. (CI/CD: Jenkin, GIT, ANT)- Hiểu biết về các ứng dụng thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...
Thành thạo, hiểu biết sâu rộng HTML/HTML5, CSS/CSS3,
Javascript,Jquery, Bootstrap
Có kinh nghiệm một trong các framework sau React.js,Vue.js, .NET MVC
Hiểu biết về webservice SOAP/Restful.
Có kiến thức về các IDE phát triển và các tool quản lý source code, quản lý công việc. (CI/CD: Jenkin, GIT, ANT)- Hiểu biết về các ứng dụng thiết kế như Figma, Sketch, Adobe XD,...
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực upto 20tr
Phụ cấp onsite, đi lại, ăn trưa, đi lại.....
Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc
BHXH, BHTN, du lịch 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kì 1 lần/năm
Xét tăng lương 2 lần/năm
Happy time thứ 4 hàng tuần
Teambuiding 1 lần/tháng
Môi trường chuyên nghiệp, chế độ thăng tiến tốt
Phụ cấp onsite, đi lại, ăn trưa, đi lại.....
Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả công việc
BHXH, BHTN, du lịch 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kì 1 lần/năm
Xét tăng lương 2 lần/năm
Happy time thứ 4 hàng tuần
Teambuiding 1 lần/tháng
Môi trường chuyên nghiệp, chế độ thăng tiến tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI