Tuyển Sale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi và tiếp cận khách hàng về các chương trình đào tạo Chủ động mở rộng tệp khách hàng và hỗ trợ marketing Giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc liên quan... 3 năm kinh nghiệm trong tư vấn, phát triển kinh doanh (ưu tiên sales B2B và ngành giáo dục) Linh hoạt, chủ động đề xuất để đạt mục tiêu công việc Có thể viết nội dung sáng tạo, thu hút cho tài liệu đào tạo và marketing Giao tiếp tốt Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật Hiểu biết về Marketing, PR (đặc biệt về mảng dịch vụ)

Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, review 2 lần/năm + tháng 13 + thưởng hoa hồng Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng Cung cấp laptop, điện thoại phục vụ công việc Môi trường thân thiện, có team building, chương trình thiện nguyện, company trip..v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN

