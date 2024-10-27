Tuyển Sale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GO EN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH GO EN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi và tiếp cận khách hàng về các chương trình đào tạo Chủ động mở rộng tệp khách hàng và hỗ trợ marketing Giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình đào tạo Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc liên quan... 3 năm kinh nghiệm trong tư vấn, phát triển kinh doanh (ưu tiên sales B2B và ngành giáo dục) Linh hoạt, chủ động đề xuất để đạt mục tiêu công việc Có thể viết nội dung sáng tạo, thu hút cho tài liệu đào tạo và marketing Giao tiếp tốt Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật Hiểu biết về Marketing, PR (đặc biệt về mảng dịch vụ)
Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, review 2 lần/năm + tháng 13 + thưởng hoa hồng Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng Cung cấp laptop, điện thoại phục vụ công việc Môi trường thân thiện, có team building, chương trình thiện nguyện, company trip..v..v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GO EN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

