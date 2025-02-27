Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bảo hiểm xã hội,.. Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với nhiều cơ hội thăng tiến. Các hoạt động team - building, du lịch, liên hoan công ty. Lịch làm việc từ 8h - 17h (Thứ 2 - Thứ 6), sáng Thứ 7, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển chiến lược bán hàng B2B

- Quản lý đội ngũ Sales B2B

- Phát triển và duy trì quan hệ khách hàng

- Tư vấn giải pháp Fulfillment cho khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ

- Giám sát và phân tích kết quả kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty cung cấp dịch vụ fulfillment, sản xuất hoặc thương mại điện tử.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát là yêu cầu bắt buộc để làm việc với khách hàng quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

