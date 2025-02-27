Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
- Hà Nội: Bảo hiểm xã hội,.. Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, với nhiều cơ hội thăng tiến. Các hoạt động team
- building, du lịch, liên hoan công ty. Lịch làm việc từ 8h
- 17h (Thứ 2
- Thứ 6), sáng Thứ 7, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển chiến lược bán hàng B2B
- Quản lý đội ngũ Sales B2B
- Phát triển và duy trì quan hệ khách hàng
- Tư vấn giải pháp Fulfillment cho khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ
- Giám sát và phân tích kết quả kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm
- Kiến thức chuyên môn
- Kỹ năng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát là yêu cầu bắt buộc để làm việc với khách hàng quốc tế.
- Ngoại ngữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
