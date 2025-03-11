Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 446

- 448 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

60% Social Content & Social Media Management
Xây dựng Social Plan & Content Plan theo tháng, quý, năm và thực thi.
Có khả năng quay chụp bằng photophone phục vụ các hoạt động truyền thông trên social.
Quản lý các kênh tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media) được phân công của thương hiệu.
Lên kế hoạch xây dựng thương hiệu về lâu dài & thực hiện các chiến dịch cho từng kênh để phát triển, duy trì và gắn kết trải nghiệm của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng, storyboard và triển khai nội dung phù hợp phục vụ công tác truyền thông và marketing.
Phân tích nhu cầu người dùng, kiểm soát nội dung, báo cáo hiệu quả triển khai.
Viết kịch bản quảng cáo và tham gia vào quá trình tiền kỳ sản xuất video.
Làm việc với các Agency để đảm bảo các hình ảnh / video đúng theo Brand Guideline.
Lập báo cáo định kỳ về các chỉ số của các kênh Social Media.
40% PR
Lập kế hoạch, chiến lược PR và triển khai theo kế hoạch đã được duyệt.
Sáng tạo các câu chuyện truyền thông, quản lý dẫn dắt phát triển nội dung các câu chuyện bổ trợ cho thương hiệu.
Làm việc với các agency truyền thông, báo đài... triển khai booking theo kế hoạch được duyệt.
Theo dõi, báo cáo các cảnh báo khủng hoảng truyền thông, đề xuất các hướng xử lý.
Lập báo cáo định kỳ.
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - 446- 448 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

