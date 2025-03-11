Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

60% Social Content & Social Media Management

Xây dựng Social Plan & Content Plan theo tháng, quý, năm và thực thi.

Có khả năng quay chụp bằng photophone phục vụ các hoạt động truyền thông trên social.

Quản lý các kênh tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media) được phân công của thương hiệu.

Lên kế hoạch xây dựng thương hiệu về lâu dài & thực hiện các chiến dịch cho từng kênh để phát triển, duy trì và gắn kết trải nghiệm của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên ý tưởng, storyboard và triển khai nội dung phù hợp phục vụ công tác truyền thông và marketing.

Phân tích nhu cầu người dùng, kiểm soát nội dung, báo cáo hiệu quả triển khai.

Viết kịch bản quảng cáo và tham gia vào quá trình tiền kỳ sản xuất video.

Làm việc với các Agency để đảm bảo các hình ảnh / video đúng theo Brand Guideline.

Lập báo cáo định kỳ về các chỉ số của các kênh Social Media.

40% PR

Lập kế hoạch, chiến lược PR và triển khai theo kế hoạch đã được duyệt.

Sáng tạo các câu chuyện truyền thông, quản lý dẫn dắt phát triển nội dung các câu chuyện bổ trợ cho thương hiệu.

Làm việc với các agency truyền thông, báo đài... triển khai booking theo kế hoạch được duyệt.

Theo dõi, báo cáo các cảnh báo khủng hoảng truyền thông, đề xuất các hướng xử lý.

Lập báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.