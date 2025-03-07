Tuyển Social Media Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Mona Media
- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, P7, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lập kế hoạch chiến lược và quản lý chiến lược truyền thông xã hội, tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất để đáp ứng KPI và chiến lược kinh doanh
Quản lý tất cả các nền tảng mạng xã hội bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Website, ....
Chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Content, chụp ảnh, quay clip...)
Phân tích và báo cáo kết quả cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên tập nội dung video, quay dựng Video cơ bản.
Hiểu về thuật toán, hiểu về xu hướng của nền tảng
Chủ động, tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm.
Chịu được áp lực công việc.
Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ
Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
