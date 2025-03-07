Tuyển Social Media Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, P7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược và quản lý chiến lược truyền thông xã hội, tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất để đáp ứng KPI và chiến lược kinh doanh

Quản lý tất cả các nền tảng mạng xã hội bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Website, ....

Chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Content, chụp ảnh, quay clip...)

Phân tích và báo cáo kết quả cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự (yêu cầu có link sản phẩm đã làm trên CV)

Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên tập nội dung video, quay dựng Video cơ bản.

Hiểu về thuật toán, hiểu về xu hướng của nền tảng

Chủ động, tinh thần làm việc tập trung, có trách nhiệm.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ

Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%

Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building

Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ

Các giải thể thao điện tử định kỳ

Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần

Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP 1 lần/năm

Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ

Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn

Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần

Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

