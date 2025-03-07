Tuyển Social Media Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 đường số 51 - BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Social Media

Social Media Marketing tập trung mạnh vào việc sản xuất và tối ưu short video (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Reels).

1. Phát triển kế hoạch, thực thi chiến lược truyền thông mạng xã hội

Xác định các kênh trọng yếu và xây dựng chiến lược cụ thể cho từng nền tảng để tối ưu hóa hiệu quả

Lập kế hoạch và giám sát việc triển khai chiến lược truyền thông & Marketing tại các nền tảng mạng xã hội (facebook, tiktok, youtube, Instagram, Linkedin...), phù hợp với mục tiêu Branding và Perfomance của công ty

Luôn cập nhật các xu hướng truyền thông xã hội và các nền tảng mới nổi để thúc đẩy sự đổi mới và đảm bảo sự hiện diện của công ty một cách hấp dẫn và phù hợp.

2. Xây dựng và phát triển Nội dung

Xây dựng và tối ưu hóa chiến lược nội dung, tập trung vào việc gia tăng mức độ nhận biết, tương tác và tỷ lệ chuyển đổi, thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên.

3. Xây dựng và Tương tác cộng đồng:

Xây dựng cộng đồng người theo dõi tại các kênh social media.

Chủ động tương tác với người theo dõi, trả lời bình luận và tin nhắn, phát triển mối quan hệ với cộng đồng.

Hợp tác với các cộng đồng khác liên quan trong ngành để tăng độ phủ .

4. Phân tích và báo cáo:

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất truyền thông xã hội.

Đưa ra các thông tin chi tiết và đề xuất để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

5. Quản lý chiến dịch quảng cáo:

Phát triển và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội để tăng độ phủ sóng, lưu lượng truy cập và chuyển đổi.

Giám sát ngân sách quảng cáo và điều chỉnh chiến lược để đạt được hiệu quả tối đa trong phạm vi nguồn lực được phân bổ.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm Kinh nghiệm ở vị trí Social Media Marketing hoặc vai trò tương tự, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Kinh nghiệm thực chiến trong xây kênh Tiktok hoặc phát triển cộng đồng tại các nền tảng social Media.

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng mạng xã hội, thuật toán và thực hành tốt nhất.

Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt, có khả năng kể chuyện hấp dẫn.

Thành thạo các công cụ thiết kế, edit video cơ bản như Canva, Capcut, Adobe... hoặc các công cụ tương tự khác.

Tư duy sáng tạo, đột phá, ham học hỏi.

Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông.

Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu đồng/tháng

Thưởng theo KPI

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Môi trường startup trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

