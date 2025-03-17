Tuyển Social Media Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 66
- 68 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược PR trong và ngoài nước.
• Liên lạc và trả lời các câu hỏi từ truyền thông, cá nhân và các tổ chức khác, thường qua điện thoại và email.
• Nghiên cứu, viết và phân phối thông cáo báo chí cho các phương tiện được nắm mục tiêu
• Chuẩn bị và giám sát việc sản xuất tài liệu quảng cáo công khai, tờ rơi, thư trực tiếp, video quảng cáo, ảnh, phim và chương trình đa phương tiện.
• Tạo ra và điều phối các cơ quan báo chí, truyền thông.
• Tổ chức các sự kiện bao gồm họp báo, triển lãm, ngày mở và các tour báo chí.
• Quản lý và cập nhật thông tin và tương tác với người dùng trên các trang mạng xã hội.
• Tìm nguồn cung ứng và quản lý cơ hội nói và tài trợ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm và mối quan hệ với Báo chí & Truyền thông.
- Kỹ năng viết tiếng Việt và tiếng Anh tốt
- Có khả năng sử dụng ngôn từ nhanh, chính xác, thuyết phục
- Yêu thích và có sở trường trong lĩnh vực: kiến trúc, nội thất, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật.
Tại Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI