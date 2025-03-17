Tuyển Social Media Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược PR trong và ngoài nước.

• Liên lạc và trả lời các câu hỏi từ truyền thông, cá nhân và các tổ chức khác, thường qua điện thoại và email.

• Nghiên cứu, viết và phân phối thông cáo báo chí cho các phương tiện được nắm mục tiêu

• Chuẩn bị và giám sát việc sản xuất tài liệu quảng cáo công khai, tờ rơi, thư trực tiếp, video quảng cáo, ảnh, phim và chương trình đa phương tiện.

• Tạo ra và điều phối các cơ quan báo chí, truyền thông.

• Tổ chức các sự kiện bao gồm họp báo, triển lãm, ngày mở và các tour báo chí.

• Quản lý và cập nhật thông tin và tương tác với người dùng trên các trang mạng xã hội.

• Tìm nguồn cung ứng và quản lý cơ hội nói và tài trợ.