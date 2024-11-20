Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Làm việc với các BP sản phẩm, BA/PO, UI/UX, BE để thiết kế, xây dựng kiến trúc phần mềm và đưa ra phương án triển khai;
Quản lý hiệu năng ứng dụng/service, giám sát, phân tích các chức năng gây trải nghiệm không ổn định, không tốt cho người dùng để nâng cấp chỉnh sửa đem lại trải nghiệm tốt nhất;
Review mã nguồn cho các thành viên trong team và team khác, chỉnh sửa và chia sẻ kinh nghiệm để cải thiện kỹ năng lập trình tốt hơn;
Đưa ra phương pháp ước lượng thời gian thực hiện các task phù hợp để áp dụng chung cho toàn bộ đội ngũ phát triển phần mềm;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 27 đến 45 tuổi;
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc kỹ thuật;
Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile;
Thành thạo phát triển BE Golang;
Có kinh nghiệm với PHP, Java, NodeJS, Python là một lợi thế;
Có kinh nghiệm phát triển mobile bằng Flutter, Kotlin, Swift là một lợi thế;
Có hiểu biết về Linux (Ubuntu, CentOS) và triển khai service trên linux;
Có kinh nghiệm sử dụng một trong các nền tảng giám sát hiệu suất như Sentry là lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: up to 50.000.0000 VNĐ Net
1/ Lương:
2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty
2/ Thưởng:
Thưởng tết Dương: 1 tháng lương 13
Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân), trả trước Tết Âm
Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự
Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức
3/ Phúc lợi:
Du lịch hàng năm trong và ngoài nước.
Teambuilding 1 lần/năm
Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.
Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.
Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICOM, Số 17/95A Trần Thái Tông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

