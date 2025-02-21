Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN METAFORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia trực tiếp vào việc thiết kế, xây dựng kiến trúc hệ thống Railway Simulator

• Tham gia vào việc xây dựng và kiểm thử sản phẩm đảm bảo tiến độ và chất lượng

• Thực hiện review, tối ưu theo yêu cầu từ quản lý

• Xây dựng các công cụ phục vụ việc phát triển hệ thống Railway Simulator

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đối tượng: Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi

• Học vấn, chuyên môn: Không giới hạn

• Kỹ năng làm việc:

◦ Có kinh nghiệm làm việc với Java, C++ hay bất cứ ngôn ngữ lập trình OOP

◦ Có kinh nghiệm làm việc với SQL và JPA/Hibernate

◦ Có kinh nghiệm làm việc với Github, Github Action

◦ Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống message như Kafka, RabbitMQ.

◦ Có tư duy làm sản phẩm, sáng tạo, không giới hạn đóng góp ý tưởng cho sản phẩm

• Điểm cộng lợi thế:

◦ Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với Java SpringBoot

◦ Có kinh nghiệm sử dụng Docker, K8s

◦ Có kiến thức về CI/CD: GithubAction, CircleCI

◦ Có hiểu biết về các hạ tầng cloud như AWS, Azure

◦ Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống realtime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN METAFORCE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng

• Mức lương: thoả thuận

◦ Thử việc 02 tháng: 100% lương

• Các khoản khấu trừ:

◦ Tạm khấu trừ thuế TNCN (10% trong giai đoạn thử việc, biểu luỹ tiến trong giai đoạn chính thức)

◦ Trích đóng bảo hiểm (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức)

• Thưởng năm: theo quy chế công ty

• Thưởng dự án: theo quy chế công ty

• Xét nâng bậc, tăng lương hàng năm

Chế độ khác

• Tham gia bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức

• Sinh nhật

• Phụ cấp thiết bị làm việc khi công ty chưa cấp máy, phải dùng máy tính cá nhân cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN METAFORCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin