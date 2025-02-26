Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp an ninh mạng.

• Fix bug, tối ưu hóa và cải tiến hệ thống.

• Tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty

• Triển khai xây dựng Backend với Golang

• Báo cáo công việc với cấp trên.

• Làm việc với nhiều dự án mới, công việc mới.

• Thời gian làm việc: 9h00 – 18h30, làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Lập trình tốt, đặc biệt ngôn ngữ Golang.

• Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên.

• Tư duy tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.

• Có khả năng Sử dụng tốt các công cụ phục vụ triển khai CI/CD.

• Có khả năng xử lý Concurency

• Nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của Docker, cách build, run, publish image, expose port (hiểu cơ chế layer caching khi build docker image)

• Nắm được kiến thức cơ bản về Network: Giao thức mạng, Mã hóa/giải mã, Xử lý đa kết nối, dữ liệu tần suất cao.

• Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật hệ thống, mô tả chính xác thông tin luồng hệ thống, phục vụ quá trình kiểm thử, tối ưu hệ thống.

• Có kiến thức Design pattern và thiết kế hệ thống

• Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum.

• Ưu tiên ứng viên (không yêu cầu tất cả):

- Biết sử dụng công nghệ NoSQL, Redis, Kafka.

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Jenkins, kubernetes, Docker.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập cạnh tranh: up to 35M (thương lượng)

• Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn.

• Được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt theo chính sách của NMS :

+ “NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS: Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú.

+ Nghỉ mát, du lịch tránh nắng ngày hè – gắn kết nhân viên: Theo chính sách của công ty (vào tháng 5-6 hàng năm).

+ Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, tặng quà sinh nhật cho nhân viên.

• Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

• Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

• Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.