Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test, Tham gia kiểm thử các dự án phần mềm, data warehouse Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test, Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án, Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao, Được đào tạo trở thành Data Analyst hoặc BA IT trong ngân hàng.
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test,
Tham gia kiểm thử các dự án phần mềm, data warehouse
Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test,
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án,
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án,
Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao,
Được đào tạo trở thành Data Analyst hoặc BA IT trong ngân hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm tham gia dự án test data Kỹ năng: Đọc hiểu các tài liệu mô tả và phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế của giải pháp; Cẩn thận, tỉ mỉ và có kinh nghiệm giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với Developer trong quá trình fix bug. Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi Ưu tiên: Có hiểu biết, kinh nghiệm và làm việc 1 trong các hệ thống như Corebanking (T24,...), Card (Way4, CMS,...), Ưu tiên người có kinh nghiệm ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm
Có ít nhất 1 năm tham gia dự án test data
Kỹ năng: Đọc hiểu các tài liệu mô tả và phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế của giải pháp;
Cẩn thận, tỉ mỉ và có kinh nghiệm giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với Developer trong quá trình fix bug.
Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi
Ưu tiên: Có hiểu biết, kinh nghiệm và làm việc 1 trong các hệ thống như Corebanking (T24,...), Card (Way4, CMS,...),
Ưu tiên người có kinh nghiệm ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop.... Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN) 12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau; Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc; Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm. Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ... Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống. Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm Làm việc với tác đối tác lớn Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tester-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job224318
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Trên 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH DPT VINA HOLDINGS
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ sáng tạo ADT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần công nghệ sáng tạo ADT
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,700 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
1,000 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Cty TNHH Thundersoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH Thundersoft Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,700 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
900 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần NewCA
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Golden Gate Trade & Service JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần TechLead
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Odyssey Software Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 450 - 4,000 USD Odyssey Software Company
450 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm