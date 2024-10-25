Tuyển Tester Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Test các web của công ty Nhập dữ liệu web Viết tài liệu hướng dẫn khách hàng sử dụng Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm Viết tài liệu đặc tả

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phân tích hệ thống và đưa ra giải pháp kiểm thử tối ưu (Test Plan, Test case,...) Có tinh thần làm việc đội nhóm và quản lý tốt công việc. Có khả năng phân tích, đọc hiểu yêu cầu; Nắm vững cách quy trình và kỹ thuật Test; Có khả năng phối hợp với Developer trong quá trình fix bug; Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực Môi trường làm việc thân thiện,trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Thưởng T13, thưởng dự án.... Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ các ngày Lễ theo quy định. Có 12 ngày phép/năm Được đào tạo, Có cơ hội làm các dự án lớn. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin