Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa IAS, 121 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phiếu ghi nợ và kiểm tra hồ sơ thanh toán (biên nhận, thanh toán, tạm ứng…), đồng thời thu thập tài liệu từ các phòng ban nhằm kiểm soát doanh số và chi phí của lô hàng.

Nhập dữ liệu bán hàng vào hệ thống Fast Pro.

Nhập dữ liệu chi phí OP vào hệ thống Fast Pro.

Kiểm tra chứng từ thanh toán và hoá đơn của các phòng ban làm cơ sở theo dõi công nợ phải trả/phải thu.

Quản lý các khoản vay của khách hàng, bao gồm hoá đơn dịch vụ và hoá đơn thanh toán (BTB).

Phối hợp các phòng ban trong việc thu hồi các khoản vay.

Báo cáo công nợ phải trả/phải thu cho Trưởng các phòng ban.

Lập kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn, theo đúng kế hoạch của nhà cung cấp.

Tham gia cải tiến công việc trong phạm vi phụ trách nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra và tuân thủ nghiêm ngặt.

Đóng sổ cuối tháng, kiểm tra các dữ liệu đột xuất trong tháng, hoàn tất việc lưu trữ dữ liệu, tài liệu, hoá đơn và chứng từ liên quan đến phạm vi phụ trách để hoàn tất sổ sách hàng tháng, hàng năm cho Công ty.

Hỗ trợ lập báo cáo cuối cùng hàng tháng về thuế giá trị gia tăng.

Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng các phòng ban và các bộ phận liên quan.

Tham gia sắp xếp và lưu trữ FAD theo chính sách của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Kế toán, chuyên ngành Kế toán.

Có kiến thức về vận chuyển hàng hoá và các nguyên tắc kế toán.

Thành thạo trong việc quản lý hồ sơ, tệp và tài liệu. Đồng thời có khả năng phân tích, tổng hợp, đàm phán tốt.

Thái độ làm việc nghiêm túc, mang tinh thần tận tâm với khách hàng.

Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành và MS Office.

Sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Việt.

Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp thực tập; Hỗ trợ các tài liệu và dấu mộc phục vụ cho khoá thực tập tại đơn vị Trường.

Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ công việc.

Thưởng các dịp lễ (ví dụ: Ngày Quốc khánh, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Dương lịch, lương tháng 13 và Tết Âm lịch).

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Đầy đủ quyền lợi và phúc lợi cho nhân viên theo quy định của Luật Lao động.

Cơ hội đào tạo, xét duyệt lên nhân viên chính thức; luân chuyển công việc nội bộ và quốc tế trong các phòng ban, cùng với mức thu nhập tăng dần dành cho những nhân viên tận tâm, có năng lực và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu

