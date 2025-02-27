Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SMYOU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8C/A
- 9C/A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12., Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và nhập liệu chứng từ kế toán vào hệ thống.
Hỗ trợ lập và sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
Hỗ trợ công việc liên quan đến thu chi, công nợ, hóa đơn và báo cáo tài chính.
Hỗ trợ lập bảng lương, bảo hiểm, thuế TNCN theo hướng dẫn.
Hỗ trợ các công việc hành chính kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có kiến thức cơ bản về kế toán, nắm rõ các nguyên tắc hạch toán kế toán.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu khó học hỏi.
Có thể thực tập tối thiểu 3-4 ngày/tuần.
Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thực tế về quy trình kế toán trong doanh nghiệp.
Cơ hội tiếp cận và làm việc với phần mềm kế toán.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Hỗ trợ chi phí thực tập (tùy khả năng hỗ trợ công việc) và dấu xác nhận thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU
