Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8C/A - 9C/A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12., Quận 12, Quận 12

Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và nhập liệu chứng từ kế toán vào hệ thống.

Hỗ trợ lập và sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.

Hỗ trợ công việc liên quan đến thu chi, công nợ, hóa đơn và báo cáo tài chính.

Hỗ trợ lập bảng lương, bảo hiểm, thuế TNCN theo hướng dẫn.

Hỗ trợ các công việc hành chính kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kiến thức cơ bản về kế toán, nắm rõ các nguyên tắc hạch toán kế toán.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu khó học hỏi.

Có thể thực tập tối thiểu 3-4 ngày/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH SMYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thực tế về quy trình kế toán trong doanh nghiệp.

Cơ hội tiếp cận và làm việc với phần mềm kế toán.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Hỗ trợ chi phí thực tập (tùy khả năng hỗ trợ công việc) và dấu xác nhận thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMYOU

