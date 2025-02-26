Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Trực tiếp tham gia hoạt động của phòng Kế Toán (Kế toán bán hàng, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán thu chi...)

- Tìm hiểu, lên kế hoạch và thực thi chuyên sâu dự án được phân công

- Chủ động đề xuất các phương án, ý tưởng thực thi mới cho Leader

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Leader

- Sinh viên mong muốn học hỏi trải nghiệm thực tế

- Yêu thích công việc Kế toán( làm việc về số liệu, hóa đơn, chứng từ..)

- Tư duy logic tốt và chủ động trong công việc

- Có khả năng tự học và tìm kiếm thông tin tốt

- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu gắn bó lâu dài (sau khi ra trường)

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 2.000.000 - 3.000.000

- Hỗ trợ thông tin, đóng dấu thực tập

- Đào tạo nghiệp vụ cơ bản liên quan khối nghành sinh viên đang theo học từ các quản lý tài năng và nhiều kinh nghiệm

- Tham gia thực chiến, triển khai các kế hoạch, chiến dịch marketing, quảng cáo của nhiều dòng sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

