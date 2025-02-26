Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Trực tiếp tham gia hoạt động của phòng Kế Toán (Kế toán bán hàng, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán thu chi...)
- Tìm hiểu, lên kế hoạch và thực thi chuyên sâu dự án được phân công
- Chủ động đề xuất các phương án, ý tưởng thực thi mới cho Leader
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Leader

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên mong muốn học hỏi trải nghiệm thực tế
- Yêu thích công việc Kế toán( làm việc về số liệu, hóa đơn, chứng từ..)
- Tư duy logic tốt và chủ động trong công việc
- Có khả năng tự học và tìm kiếm thông tin tốt
- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu gắn bó lâu dài (sau khi ra trường)
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 2.000.000 - 3.000.000
- Hỗ trợ thông tin, đóng dấu thực tập
- Đào tạo nghiệp vụ cơ bản liên quan khối nghành sinh viên đang theo học từ các quản lý tài năng và nhiều kinh nghiệm
- Tham gia thực chiến, triển khai các kế hoạch, chiến dịch marketing, quảng cáo của nhiều dòng sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

