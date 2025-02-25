Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Startupland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Nhập liệu hóa đơn đầu vào

- Nhập liệu hóa đơn đầu ra

- Nhập liệu sao kê ngân hàng

- Nhập liệu bảng lương

- Thao tác, xử lý các vấn đề phát sinh với phần mềm kế toán

- Thao tác, xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên thực tập năm 3; 4 và fulltime

- Biết sử dụng phần mềm kế toán và tiếng anh là một lợi thế

- Ham học hỏi, năng động, tích cực, có khả năng làm việc dưới áp lực

Tại Công Ty TNHH Startupland Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội được học hỏi và cọ sát công việc thực tế

- Phụ cấp nếu hoàn thành tốt hoặc vượt mức Công ty đề ra

- CƠ HỘI TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Startupland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.