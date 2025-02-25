Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH HYPERION
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1282A Phạm Văn Đồng, Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Sắp xếp chứng từ, sổ sách.
Kiểm tra, hạch toán lên sổ sách kế toán.
Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, ...
Chăm chỉ, chủ động, ham học hỏi.
Thực tập tối thiểu 03 tháng, 8 – 9 buổi/ tuần, ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time.
Nhận việc ngay.
Tại CÔNG TY TNHH HYPERION Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 20,000 đồng/ giờ.
Hỗ trợ dấu mộc nếu có làm báo cáo thực tập (không cung cấp số liệu).
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Có cơ hội học hỏi công việc thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYPERION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
