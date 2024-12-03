Tuyển Thực tập sinh Marketing Shasu Training Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Lucky Dragon, 359 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công tác liên quan đến các dịch vụ của công ty

Đăng tin dự án lên tất cả các kênh trên thị trường nhằm thu hút khách hàng.

Edit video và đăng tải video lên các trang truyền thông: Youtube, Tiktok

Degsin thiết kế những chương trình mà công ty yêu cầu Các công việc hỗ trợ khác khi được yêu cầu

Sử dụng các webiste về A.I. để hỗ trợ công việc liên quan đến nội dung và tạo video mới

Quản lý các fanpage của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên có thể thực tập fulltime trong vòng 3 tháng.

Có laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn có tinh thần ham học hỏi.

Biết lắng nghe để học hỏi & phát triển bản thân.

Có tiếng anh cơ bản.

Có sử dụng qua các phần mềm về A.I. là một lợi thế

Tại Shasu Training Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận vào làm việc chính thức hoặc giới thiệu đến các đối tác của Shasu nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được cấp chứng nhận khi kết thúc thực tập.

Được trợ cấp cơm trưa trong quá trình thực tập.

Được hướng dẫn và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thực tế.

Được tham gia các khóa học hàng tuần công ty tổ chức với mục đích phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo.

Được tiếp xúc và học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế từ các mảng khác của Shasu Group như: Headhunter, M&A, Training.

Có cơ hội giao tiếp và làm việc với các cấp lãnh đạo doanh nghiệp đến Trainer, Coach, Diễn giả nổi tiếng và các anh chị nhân viên cấp cao đến từ nhiều công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shasu Training Solutions

