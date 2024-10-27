Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Vincom Plaza Cộng Hoà, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tìm hiểu các dịch vụ và sản phẩm Người Bạn Vàng và Cashion để có đề xuất và triển khai kế hoạch Marketing Hỗ trợ thực hiện các hoạt động marketing tại điểm bán, tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu Hỗ trợ viết nội dung mạng xã hội, lên ý tưởng kịch bản, làm video TikTok, Reels quảng cáo sản phẩm Hỗ trợ quản lý hàng hoá quà tặng chương trình Marketing Được hướng dẫn làm báo cáo các chiến dịch marketing online và offline Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý Được hướng dẫn trong việc nghiên cứu dữ liệu để thực hiện các kế hoạch một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân hoặc sắp lấy bằng cử nhân về tiếp thị, truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan. Sinh viên năm 3-4 hoặc sắp ra trường đều được chào đón. Có tư duy chủ động và ham học hỏi, cẩn thận, chỉn chu và hứng thú về sản phẩm trang sức thời trang. Biết sử dụng Canvas, Capcut và các ứng dụng tin học văn phòng, biết cơ bản về kế hoạch marketing. Hiểu biết sử dụng và tạo nội sung kỹ thuật số trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội (FB, Youtube, Tiktok, Instagram) và các công cụ ChatGPT. Có kỹ năng phân tích tổng hợp và xử lí tình huống. Đã từng làm việc/ thực tập tại các công ty quảng cáo sáng tạo là một lợi thế Làm việc ít nhất 4 ngày/ tuần

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Tham dự các hoạt động nội bộ tại công ty Hỗ trợ chi phí thực tập: 3tr/tháng Được training các công việc chuyên môn Làm việc cùng các thành viên Marketing trẻ trung và năng động, máu lửa, tích cực và hỗ trợ đồng nghiệp Được tích luỹ kinh nghiệm Marketing thực chiến cho chuỗi quy mô gần 140 cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

