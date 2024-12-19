Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
Tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên facebook, telegram
Trao đổi dịch vụ của công ty cho khách hàng, sản phẩm về Digital Marketing (Thiết kế Website, Dịch vụ Content, viết bài, Dịch vụ Entity, Backlinks,...)
Chăm sóc/phát triển các nền tảng Social/MXH của công ty.
Xây dựng nội dung truyền thông (Hình ảnh, Content,...).
Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng (tư vấn trực tiếp, không telesales)
Sản phẩm về công nghệ phù hợp với các bạn GenZ
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực ham học hỏi, Năng động, sáng tạo, cập nhật các xu hướng mới trên cộng đồng mạng, có trách nhiệm với công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo, Có kinh nghiệm/ kiến thức về marketing là một lợi thế
Đi làm đều và làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc văn phòng & phòng máy lạnh
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường thoải mái
Được tham gia BHXH, hưởng phúc lợi theo quy định nhà nước, du lịch, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
