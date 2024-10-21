Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM&DV DK POWER
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36đường 27A, Phường An Phú,Quận 2, HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc remote thông qua Google Meet và hệ thống của công ty Xây dựng, quản lý nội dung: bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh trên các kênh social (Facebook, Tiktok, ...) Vận hành sàn thương mại điện tử Viết nội dung truyền thông theo yêu cầu được giao. Mở rộng các kênh chưa khai thác Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Design hình ảnh truyền thông cho khách hàng. Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả định kỳ.
Làm việc remote thông qua Google Meet và hệ thống của công ty
Xây dựng, quản lý nội dung: bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh trên các kênh social (Facebook, Tiktok, ...)
Vận hành sàn thương mại điện tử
Viết nội dung truyền thông theo yêu cầu được giao. Mở rộng các kênh chưa khai thác
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch
Design hình ảnh truyền thông cho khách hàng.
Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập tối thiểu 6 tháng Sinh viên năm 1, 2 chuyên ngành Marketing hoặc các ngành học khác có liên quan. Tư duy sáng tạo, có khả năng viết bài tốt. Biết sử dụng phần mềm Ai, Có khả năng thiết kế cơ bản: Power Point, Canva, pts, Capcut,... Đảm bảo lịch làm việc đủ 5 ca/tuần Có laptop cá nhân
Thực tập tối thiểu 6 tháng
Sinh viên năm 1, 2 chuyên ngành Marketing hoặc các ngành học khác có liên quan.
Tư duy sáng tạo, có khả năng viết bài tốt. Biết sử dụng phần mềm Ai,
Có khả năng thiết kế cơ bản: Power Point, Canva, pts, Capcut,...
Đảm bảo lịch làm việc đủ 5 ca/tuần
Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch học Thực tập có lương: 20.000/h (Thử việc 2 tuần: 15.000/h) Hỗ trợ dấu mộc, được đào tạo bài bản từ đầu
Đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch học
Thực tập có lương: 20.000/h (Thử việc 2 tuần: 15.000/h)
Hỗ trợ dấu mộc, được đào tạo bài bản từ đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 36 Đường 27A Phường An Phú Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job217089
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ REI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ REI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH HVNet
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VNMENTORS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đồng Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đồng Hồ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Trên Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Trên Cây
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET
0.5 - 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Greenjoy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Công ty TNHH Greenjoy
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Đông Nam Á - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Đông Nam Á - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
1.5 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE
2.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing UPTIK COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu UPTIK COMPANY LIMITED
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXFUN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
1.5 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm