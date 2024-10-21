Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH TM&DV DK POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36đường 27A, Phường An Phú,Quận 2, HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc remote thông qua Google Meet và hệ thống của công ty Xây dựng, quản lý nội dung: bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh trên các kênh social (Facebook, Tiktok, ...) Vận hành sàn thương mại điện tử Viết nội dung truyền thông theo yêu cầu được giao. Mở rộng các kênh chưa khai thác Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Design hình ảnh truyền thông cho khách hàng. Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập tối thiểu 6 tháng Sinh viên năm 1, 2 chuyên ngành Marketing hoặc các ngành học khác có liên quan. Tư duy sáng tạo, có khả năng viết bài tốt. Biết sử dụng phần mềm Ai, Có khả năng thiết kế cơ bản: Power Point, Canva, pts, Capcut,... Đảm bảo lịch làm việc đủ 5 ca/tuần Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Đăng ký lịch làm việc linh hoạt theo lịch học Thực tập có lương: 20.000/h (Thử việc 2 tuần: 15.000/h) Hỗ trợ dấu mộc, được đào tạo bài bản từ đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV DK POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.