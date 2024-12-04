Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng khác nhau: Content video, content hình vẽ, content bài viết....

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch Digital Marketing như Giới thiệu bạn bè, Ultra Fast, AM, và các dự án khác.

Hỗ trợ viết content trên fanpage và website theo dự án.

Sáng tạo, tìm kiếm nội dung, tài liệu đáp ứng cho hoạt động sáng tạo nội dung.

Thấu cảm, tích cực tương tác, tạo trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng.

Vị trí thực tập không hỗ trợ lương.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 và năm 4 các trường Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Ngôn ngữ, Báo chí hoặc các ngành có liên quan.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Capcut, Photoshop, Premiere, After Effects,...

Yêu thích sản phẩm công nghệ, giải trí và yêu thích bắt trends trên các kênh mạng xã hội.

Thích học hỏi, nhạy bén và yêu thích sáng tạo nội dung, biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội giải trí.

Có khả năng tự chỉnh sửa AI hoặc PTS cơ bản.

Ưu tiên ứng viên sử dụng laptop có card đồ hoạ hỗ trợ cho công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được làm việc cùng đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Được tham gia/ tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT Telecom và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm, ....cùng các chương trình văn hóa định kỳ khác của Công ty.

