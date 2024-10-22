Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES
- Hồ Chí Minh: 38 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ đăng các sản phẩm mới lên website (bao gồm viết + làm ảnh+ edit video nếu có)
Hỗ trợ viết bài viết quảng bá liên quan đến các sản phẩm (bài blog, case study có nguồn từ các hãng)
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm marketing (catalog sp mới, leaflet, một số ấn phẩm đơn giản cho social và marketing nội bộ)
Hỗ trợ đăng bài và phát triển connections trên LinkedIn
Hỗ trợ làm email marketing (thu thập thông tin, thiết kế email marketing, gửi)
Hỗ trợ đăng các sản phẩm mới lên website (bao gồm viết + làm ảnh+ edit video nếu có)
Hỗ trợ viết bài viết quảng bá liên quan đến các sản phẩm (bài blog, case study có nguồn từ các hãng)
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm marketing (catalog sp mới, leaflet, một số ấn phẩm đơn giản cho social và marketing nội bộ)
Hỗ trợ đăng bài và phát triển connections trên LinkedIn
Hỗ trợ làm email marketing (thu thập thông tin, thiết kế email marketing, gửi)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đam mê kinh doanh, Không yêu cầu về giới tính, background
Có quan tâm, định hướng làm marketing tổng hợp (sử dụng email marketing, offline events, SEO thuần).
Chăm chỉ, cẩn thận, nghiêm túc với công việc
Tiếng Anh khá (IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương)
Biết sử dụng phần mềm thiết kế/chỉnh sửa hình ảnh/video là điểm cộng (Canva, CapCut, Adobe Illustrator, Adobe Premiere,...)
Ưu tiên ứng viên năm 4 hoặc mới ra trường ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông báo chí
Tại CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì
Được chủ động thực hiện các các công việc của một nhân viên Marketing chính thức, dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của các anh chị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh
Thời gian thực tập có thể linh hoạt theo lịch học của Thực tập sinh
Được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia vào các sự kiện nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI