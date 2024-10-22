Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng các sản phẩm mới lên website (bao gồm viết + làm ảnh+ edit video nếu có) Hỗ trợ viết bài viết quảng bá liên quan đến các sản phẩm (bài blog, case study có nguồn từ các hãng) Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm marketing (catalog sp mới, leaflet, một số ấn phẩm đơn giản cho social và marketing nội bộ) Hỗ trợ đăng bài và phát triển connections trên LinkedIn Hỗ trợ làm email marketing (thu thập thông tin, thiết kế email marketing, gửi)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đam mê kinh doanh, Không yêu cầu về giới tính, background Có quan tâm, định hướng làm marketing tổng hợp (sử dụng email marketing, offline events, SEO thuần). Chăm chỉ, cẩn thận, nghiêm túc với công việc Tiếng Anh khá (IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương) Biết sử dụng phần mềm thiết kế/chỉnh sửa hình ảnh/video là điểm cộng (Canva, CapCut, Adobe Illustrator, Adobe Premiere,...) Ưu tiên ứng viên năm 4 hoặc mới ra trường ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông báo chí

Tại CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Được chủ động thực hiện các các công việc của một nhân viên Marketing chính thức, dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của các anh chị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh Thời gian thực tập có thể linh hoạt theo lịch học của Thực tập sinh Được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia vào các sự kiện nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELFI TECHNOLOGIES

