Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13, Trung Mỹ Tây 14A, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Thực tập sinh Marketing

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch và xây dựng chiến dịch truyền thông dựa trên mục tiêu và yêu cầu của tổ chức

- Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing online trên các kênh social

- Hỗ trợ quản lý nội dung và phát triển các kênh mạng xã hội của công ty.

- Phối hợp với bộ phận nội dung và thiết kế để tạo các tài liệu truyền thông (blog, hình ảnh, video, v.v.).

- Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất các ý tưởng cải tiến chiến lược marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Yêu cầu:

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và cấp chứng nhận khoá học tư duy thiết kế của công ty liên kết với Viện KHCNKT Sài gòn

- Được đào tạo về các kỹ năng marketing thực tế

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

- Cơ hội được tiếp cận với các công cụ và nền tảng quảng cáo chuyên nghiệp.

- Được nhận xét, xác nhận, hỗ trợ dấu mộc khi kết thúc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

- Hỗ trợ cơm trưa trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN

