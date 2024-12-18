Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 - 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

01. Brand Marketing (50%)

Lên kế hoạch các chương trình marketing online, offline.

Lập kế hoạch cho các dự án truyền thông, kết nối các bộ phận khác (Creative, Media, Digital,...)

Thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ, báo cáo và review các hoạt động của đối thủ.

Lên kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện sản xuất các nội dung có liên quan đến branding nhãn hàng như KV sản phẩm, KV brand, TVC ...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

02. TikTok Marketing (50%)

Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống các kênh Tiktok của công ty.

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung (Kịch bản video) trên hệ thống các kênh Tiktok của công ty.

Lên ý tưởng và tham gia tổ chức, vận hành các phiên Livestream.

Liên hệ và làm việc với KOL, KOC, model, streamer, đối tác,...

Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Tiktok, đo lường, báo cáo số liệu định kỳ.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01. Kinh Nghiệm:

Có kinh nghiệm từ 03 - 06 tháng trong việc xây dựng, quản trị mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo, Youtube...)

Có kinh nghiệm trong ngành Làm Đẹp, Thẩm Mỹ, Thời Trang là một lợi thế.

02. Kiến Thức:

Hiểu biết căn bản về Marketing, hệ thống kênh truyền thông cùng các công cụ Marketing.

Hiểu biết căn bản về chính sách và thuật toán của các nền tảng Social Media như: Fanpage, Tiktok, Threads,...

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, Kinh Tế, Quản trị Kinh Doanh, Báo Chí, hoặc PR..

03. Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý chiến dịch Marketing.

Kỹ năng sản xuất nội dung cơ bản (Script, Briefing).

Kỹ năng tư duy sáng tạo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

04. Thái Độ:

Cầu thị, ham học hỏi.

Năng động, giao tiếp thân thiện với người xung quanh.

Có mong muốn được học hỏi và phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực Marketing.

Sáng tạo, logic, năng động, có tinh thần trách nhiệm và học hỏi cao.

05. Thời Gian Thực Tập:

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17:00.

Thứ 7: 80:00 - 12:00.

Có thể đi làm fulltime.

Thực tập 06 tháng.

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp hàng tháng : 3.000.000 VND + 10.000 VND/ngày (Phí gửi xe).

Cơ hội học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức thực tiễn lĩnh vực Ecommerce, Marketing,...

Cơ hội được review lên vị trí chính thức sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc thực tập.

Tham gia các event nội bộ, thưởng, lễ, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

