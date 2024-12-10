Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, p. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Khai thác thị trường mới cung cấp giải pháp marketing cho doanh nghiệp
- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...
- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...
- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.
- Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Đã tốt nghiệp THPT trở lên / Sinh viên Thực Tập.
- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng máy tính cơ bản.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Uy tín, linh hoạt, mềm dẻo & chịu được áp lực công việc .
- Chủ động trong công việc
- Đặc biệt thích kinh doanh
- Sinh viên mới ra trường luôn có cơ hội.
- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn
- Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản( 4-10) tùy năng lực
- Lương thưởng,Phụ cấp trách nhiệm,Tháng lương thứ 13
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật, lễ tết nghỉ theo quy định.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)
- Team building mỗi tháng một lần
- 1 năm đi du lịch 1-2 lần.
- Phúc lợi khác:
Thoát FA khi bạn thể hiện được năng lực bản thân.
Được nghỉ phép vẫn có lương.
Được thưởng mạnh tay khi đạt chỉ tiêu sớm.
Thăng tiến theo năng lực, rút ngắn thời gian thăng cấp, không tính theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-4-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job267597
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Brushie Official
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Hộ kinh doanh Brushie Official
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ E-HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ E-HOME
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO LÊ ANH MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO LÊ ANH MEDIA
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH BAOZ GROUP
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần TSX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần TSX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 24 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
6 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
1.9 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng Đại Lý Kim Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
8 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPORTPRO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPORTPRO VIỆT NAM
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP TIM CORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm