Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, p. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
- Khai thác thị trường mới cung cấp giải pháp marketing cho doanh nghiệp
- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...
- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...
- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.
- Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng máy tính cơ bản.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Uy tín, linh hoạt, mềm dẻo & chịu được áp lực công việc .
- Chủ động trong công việc
- Đặc biệt thích kinh doanh
- Sinh viên mới ra trường luôn có cơ hội.
- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn
- Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng,Phụ cấp trách nhiệm,Tháng lương thứ 13
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật, lễ tết nghỉ theo quy định.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)
- Team building mỗi tháng một lần
- 1 năm đi du lịch 1-2 lần.
- Phúc lợi khác:
Thoát FA khi bạn thể hiện được năng lực bản thân.
Được nghỉ phép vẫn có lương.
Được thưởng mạnh tay khi đạt chỉ tiêu sớm.
Thăng tiến theo năng lực, rút ngắn thời gian thăng cấp, không tính theo thâm niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
