Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Xây dựng sáng tạo nội dung trên nền tảng Facebook, Tiktok;

- Quay dựng bằng điện thoại, sử dụng Capcut,...

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kỹ năng Content đối với TTS Content:

Yêu cầu về kỹ năng quay dựng đối với TTS Editor:

Yêu cầu về kỹ năng thiết kế đồ họa đối với TTS Thiết Kế:

Yêu cầu chung:

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa, chỗ để xe;

- Xác nhận thực tập;

- Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng;

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin