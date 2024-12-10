Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Đường D7, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các dòng sản phẩm mà công ty đang phát triển, phân phối để lên các ấn phẩm quảng cáo, giới thiệu đến khách hàng.

Viết bài phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích sản phẩm theo hướng dẫn.

Các hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân (quay video chia sẻ kiến thức chuyên ngành, sản phẩm đang triển khai,...)

Các hoạt động khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4 trình độ Đại học/ Cao đẳng - chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch, Xã hội học.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Muốn phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

Có xe máy & laptop riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 2,000,000 - 4,000,000/ tháng

Thưởng hiệu quả công việc.

Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.

Được chủ động sắp xếp thời gian làm việc theo lịch học.

Được cấp công cụ quay chụp, được hỗ trợ làm báo cáo thực tập có dấu mộc doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY

