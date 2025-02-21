Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: An Vượng Villas, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
+ Học và thực hành trực tiếp các chiến dịch digital marketing: Facebook, google, Zalo, google, tiktok...
+ Học và thực hành kỹ năng viết content.
+ Học và thực hành các kỹ năng Creative, sản xuất video marketing trên youtube, tiktok, Facebook
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ 20-24 tuổi - Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, khả năng tiếp thu công việc tốt, tính chủ động cao.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA Thì Được Hưởng Những Gì
+ Hỗ trợ lương 3.000.000 vnđ
+ Được tham gia đào tạo các khóa về digital marketing như facebook ads, zalo ads, tiktok, youtube...
+ Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO QUẢNG CÁO RECA
