Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tòa PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Market Research

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng đề xuất chiến lược Marketing số hiệu quả

Triển khai, theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh marketing của doanh nghiệp (fanpage, website, email...) với ngân sách được duyệt

Hợp tác với bộ phận Kĩ thuật, bộ phận Nội dung để xây dựng content chuẩn SEO cho website và các kênh truyền thông khác

Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động marketing

Tham gia thực hiện các chương trình truyền thông về văn hóa doanh nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên đang theo học chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Hiểu biết sâu về các kênh digital marketing, có kiến thức tốt về các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và ngành

Thành thạo các công cụ marketing online (SEO/SEM, Google Analytics, Facebook Ads...) và một số phần mềm thiết kế chuyên dụng (Photoshop, AI,...)

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao

Có khả năng làm việc nhóm tốt

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội tiếp cận và tham gia vào các dự án thú vị và tiềm năng

Hỗ trợ từ đội ngũ quản lý và các nhân viên giàu kinh nghiệm.

Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Công ty

Có thể nhận được chứng chỉ hoặc thư giới thiệu sau khi hoàn thành chương trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

