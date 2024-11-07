Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
- Hà Nội: Tầng 22, tòa PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng đề xuất chiến lược Marketing số hiệu quả
Triển khai, theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh marketing của doanh nghiệp (fanpage, website, email...) với ngân sách được duyệt
Hợp tác với bộ phận Kĩ thuật, bộ phận Nội dung để xây dựng content chuẩn SEO cho website và các kênh truyền thông khác
Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động marketing
Tham gia thực hiện các chương trình truyền thông về văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết sâu về các kênh digital marketing, có kiến thức tốt về các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và ngành
Thành thạo các công cụ marketing online (SEO/SEM, Google Analytics, Facebook Ads...) và một số phần mềm thiết kế chuyên dụng (Photoshop, AI,...)
Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tiếp cận và tham gia vào các dự án thú vị và tiềm năng
Hỗ trợ từ đội ngũ quản lý và các nhân viên giàu kinh nghiệm.
Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Công ty
Có thể nhận được chứng chỉ hoặc thư giới thiệu sau khi hoàn thành chương trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
