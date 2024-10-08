Tuyển Market Research MINU PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại MINU PTE. LTD.
- Hà Nội: Viwaseen 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường ngành Mobile App.
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sâu về hành vi, nhu cầu,... của người dùng đối với mỗi dòng sản phẩm theo từng thị trường.
Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường
Phối hợp với nhóm R&D để đưa ra các chiến lược, định hướng sản phẩm, ý tưởng mới
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường
Có kiến thức về các phương pháp thống kê và kinh nghiệm sử dụng các công cụ thống kê
Tỉ mỉ, chi tiết, thích làm việc với các con số
Có tư duy phân tích và tư duy phản biện tốt
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Tại MINU PTE. LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
ĐỘI NHÓM GẮN KẾT: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, party để tăng sự gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi cũng chơi cùng nhau.
Làm việc cho công ty mình làm chủ: MINU ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của team, cá nhân và trao thưởng cổ phiếu cho những cá nhân suất sắc, cùng nhau chia sẻ thành công và lợi nhuận.
THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Xây dựng ứng dụng giúp ích cho hàng trăm triệu người dùng.
Không có thứ hạng Minu: Các thành viên được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận với những người khác.
KHÔNG CÓ "VĂN PHÒNG": Văn phòng giống như nhà của bạn. Bạn có thể treo tranh, trồng cây, thậm chí là nuôi cá cảnh trên bàn làm việc.
Tea Break hàng tuần: Mọi người cùng nhau nghe nhạc, uống trà-cafe , nói chuyện cười đùa. Đây là một cách khá thú vị để giúp mọi người thư giãn.
KHÔNG RÀO CẢN: Văn phòng MINU là một không gian mở bởi chúng tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi rào cản để giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ với nhau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINU PTE. LTD.
