Tuyển Market Research MINU PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viwaseen 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường ngành Mobile App. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sâu về hành vi, nhu cầu,... của người dùng đối với mỗi dòng sản phẩm theo từng thị trường. Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường Phối hợp với nhóm R&D để đưa ra các chiến lược, định hướng sản phẩm, ý tưởng mới

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường Có kiến thức về các phương pháp thống kê và kinh nghiệm sử dụng các công cụ thống kê Tỉ mỉ, chi tiết, thích làm việc với các con số Có tư duy phân tích và tư duy phản biện tốt Có khả năng làm việc nhóm tốt

Tại MINU PTE. LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi mong muốn MINU là nơi bạn xây dựng sự nghiệp và tương lai. Cho dù bạn theo đuổi vị trí quản lý hay tập trung vào phát triển nghề nghiệp , chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tài năng của bạn. Vì vậy , chúng tôi luôn tạo điều kiện cho bạn học tập phát triển, đồng thời thiết kế chương trình giúp bạn thành công trên mọi nẻo đường sự nghiệp.

ĐỘI NHÓM GẮN KẾT: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, party để tăng sự gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi cũng chơi cùng nhau.

Làm việc cho công ty mình làm chủ: MINU ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của team, cá nhân và trao thưởng cổ phiếu cho những cá nhân suất sắc, cùng nhau chia sẻ thành công và lợi nhuận.

THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Xây dựng ứng dụng giúp ích cho hàng trăm triệu người dùng.

Không có thứ hạng Minu: Các thành viên được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận với những người khác.

KHÔNG CÓ "VĂN PHÒNG": Văn phòng giống như nhà của bạn. Bạn có thể treo tranh, trồng cây, thậm chí là nuôi cá cảnh trên bàn làm việc.

Tea Break hàng tuần: Mọi người cùng nhau nghe nhạc, uống trà-cafe , nói chuyện cười đùa. Đây là một cách khá thú vị để giúp mọi người thư giãn.

KHÔNG RÀO CẢN: Văn phòng MINU là một không gian mở bởi chúng tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi rào cản để giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ với nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINU PTE. LTD.

