Tuyển Market Research Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý báo cáo của tất cả các khách hàng thông qua đầu mối nhân sự phụ trách job trong Team

Hỗ trợ nhân sự phụ trách job xử lý những thắc mắc, phản hồi của khách hàng về dịch vụ.

Xem xét sự việc, tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp, hướng xử lý hợp lý, kịp thời.

Xử lý các yêu cầu về báo giá cho KH gia hạn/mới

Hỗ trợ nhân sự phụ trách các báo cáo hỗ trợ KH khi có yêu cầu

Quản lý nhân sự

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.

Hiểu biết về nghiên cứu thị trường

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI;

Ngày phép: 12 ngày/năm (5 năm thâm niên cộng thêm 1 ngày phép)

Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức;

Ăn nhẹ thứ 5 hàng tuần.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;

Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;

Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Giải đấu bóng đá, cầu lông, Game, sinh nhật, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín;

Đối với nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: được linh động đi muộn hoặc về sớm 1h/ngày;

Được ăn nhẹ vào thứ 5 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

