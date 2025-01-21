Tuyển Market Research Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Vega Corporation
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Vega Corporation

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Vega Corporation

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý báo cáo của tất cả các khách hàng thông qua đầu mối nhân sự phụ trách job trong Team
Hỗ trợ nhân sự phụ trách job xử lý những thắc mắc, phản hồi của khách hàng về dịch vụ.
Xem xét sự việc, tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp, hướng xử lý hợp lý, kịp thời.
Xử lý các yêu cầu về báo giá cho KH gia hạn/mới
Hỗ trợ nhân sự phụ trách các báo cáo hỗ trợ KH khi có yêu cầu
Quản lý nhân sự

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Hiểu biết về nghiên cứu thị trường
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI;
Ngày phép: 12 ngày/năm (5 năm thâm niên cộng thêm 1 ngày phép)
Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức;
Ăn nhẹ thứ 5 hàng tuần.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;
Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;
Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;
Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Giải đấu bóng đá, cầu lông, Game, sinh nhật, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín;
Đối với nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: được linh động đi muộn hoặc về sớm 1h/ngày;
Được ăn nhẹ vào thứ 5 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vega Corporation

Vega Corporation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 804, Tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

