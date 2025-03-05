Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

1. Truyền thông nội bộ (60%)

Tham gia đóng góp ý tưởng, sáng tạo nội dung và tổ chức các hoạt động, sự kiện tập thể nhằm tạo sự gắn kết cho cán bộ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện triển khai các sự kiện, kế hoạch truyền thông của công ty;

Tham gia sáng tạo nội dung cho các ấn phẩm truyền thông trên đa kênh trong và ngoài công ty: Facebook, LinkeIn,...;

Thực hiện đánh giá, báo cáo, đo lường hiệu quả công việc theo yêu cầu.

2. Tuyển dụng (40%)

Xác định nhu cầu tuyển dụng khi ban lãnh đạo yêu cầu;

Đề xuất phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng;

Thực hiện công tác tuyển dụng: Tiếp nhận và kiểm soát đề xuất tuyển dụng, đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ từ các nguồn khác nhau, sắp xếp phỏng vấn, đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển dụng được giao,...

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có KN làm tuyển dụng và từng làm MC là một lợi thế (Không bắt buộc)

Tiếng Anh khá.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Tham gia các CLB, tham gia tổ chức các chương trình là một điểm cộng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Ưu tiên các bạn học ngành: Nhân lực, Quản trị kinh doanh, ...

Có tư duy nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, đam mê công việc.

Sẵn sàng tham gia vào môi trường Startup năng động.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 4,000,000 vnd và sẽ review sau 3 tháng.

Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng các đồng nghiệp giỏi, có nhiều kinh nghiệm.

Du lịch hàng năm, team-building

Tiệc sinh nhật, quà sinh nhật, ...

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái

Có mentor hướng dẫn.

Thời gian làm việc; thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

