Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự

Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng

Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên

Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên

Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo phân công của người quản lý

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên năm 4

Chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…

Có đam mê ngành nhân sự

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VNĐ/ tháng

Làm việc trong môi trường quy mô 6000 nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin