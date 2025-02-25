Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự
Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng
Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên
Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên
Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo phân công của người quản lý
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn sinh viên năm 4
Chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…
Có đam mê ngành nhân sự
Chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…
Có đam mê ngành nhân sự
Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VNĐ/ tháng
Làm việc trong môi trường quy mô 6000 nhân sự
Làm việc trong môi trường quy mô 6000 nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI